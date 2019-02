Chiellini banca reviravolta da Juventus: "Vamos vencer em Turim"

O placar de 2 a 0 contra a Juventus não desanimou o lateral-esquerdo, que afirma que os Bianconeri irão revidar em Turim

O Atlético de Madrid não se intimidou frente à Juventus de Cristiano Ronaldo na última quarta-feira (20), e encerraram a partida no Wanda Metropolitano com 2 a 0 à seu favor. A decisão no jogo de volta acontece em 12 de março, e a Velha Senhora terá 90 minutos preciosos para reverter o placar e ter chances de passar rumo às quartas de final.

“Nós sabíamos que eles seriam perigosos, e nos castigaram, agora vamos reverter o jogo em Turim. É um resultado pesado, mas vamos jogar tudo o que pudermos em casa”, declarou o jogador Giorgio Chiellini em coletiva de imprensa.

Na temporada passada a Juve provou ser capaz de reverter a sorte no placar, como quando conseguiu marcar três gols no Real Madrid nas quartas de final da última temporada, embora não tenham sido suficientes para garantir a classificação.

A equipe de Turim sofreu dois gols semelhantes na partida desta última quarta-feira, e tem erros claros a serem corrigidos. O estádio terá que ser a sua arma extra, e o lateral-esquerdo confia em seu álibi.

“No segundo tempo temos que ter mais cuidado com algumas situações que podem determinar a classificação. Agora vamos nos recuperar e em três semanas vamos vencer em Turim”, contestou Chiellini.

Eliminada da Copa Ittalia, a Juve terá tempo e calma para se preparar para o confronto de volta em casa. O fato de estar a 13 pontos de distância para o Napoli na tabela da Serie A também contribui para a confiança da equipe em reverter o placar do Wanda.