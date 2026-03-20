Chicharito Hernandez, do futebol aos sanduíches no TikTok: o vídeo viralizou

Uma nova carreira. Chicharito Hernández deixou seu último clube, o Chivas Guadalajara, há poucas semanas, e atualmente está sem contrato: o ex-atacante do Manchester United decidiu iniciar uma nova atividade, a de cozinheiro no TikTok, em um perfil verificado com 7,2 milhões de seguidores.





"EL CHICHARITO SANDWICH" - O artilheiro da seleção mexicana, com 52 gols marcados na carreira, agora se diverte preparando sanduíches: o vídeo em que é mostrado todo o procedimento para fazer o “El chicharito sandwich” alcançou 4,2 milhões de visualizações, graças ao profissionalismo com que ele explica todas as etapas necessárias para preparar o prato. No final, o ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid não só prova o resultado de seu trabalho, mas também fica muito satisfeito com o resultado.

UMA NOVA CARREIRA - Hernandez já há algum tempo começou a pensar e a agir nas redes sociais como se fosse um verdadeiro influenciador. Basta dar uma olhada rápida em seu perfil no Instagram, com 6,3 milhões de seguidores, para perceber isso: mesmo quando ainda estava no elenco do Chivas, ele publicava vários vlogs sobre seu dia a dia e interagia com seus fãs, com diversos clipes tirados de lives no Twitch, montagens engraçadas, sessões de jogos e muitos outros conteúdos bastante surpreendentes.











