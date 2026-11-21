Como assistir a Chicago Fire FC x Charlotte FC com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - 1/8 22 de nov. de 2026 - 18:30 Soldier Field

O Chicago Fire FC recebe o Charlotte FC no Soldier Field em uma partida da Major League Soccer com implicações para as duas equipes na Conferência Leste.

O Chicago Fire FC de Gregg Berhalter chega para esta partida com duas vitórias nos últimos cinco jogos pela liga. Seu compromisso mais recente foi uma derrota apertada para o Columbus Crew. O Chicago mostrou que pode causar problemas aos adversários fora de casa, ao marcar quatro gols contra o Colorado Rapids em sua última partida como visitante, mas a regularidade em casa ainda precisa melhorar.

O Charlotte FC chega a Illinois sob o comando de Dean Smith com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Smith vive boa fase no ataque, com onze gols marcados nesse período, embora o empate por 3 a 3 com o Inter Miami CF na última partida tenha mostrado que ainda há fragilidades defensivas.

O histórico de confrontos diretos entre os clubes acrescenta um ingrediente à partida. O Chicago leva vantagem nos encontros recentes, e o Soldier Field tem se mostrado um estádio difícil para o Charlotte.

Os dois clubes estão próximos na classificação da Conferência Leste, o que torna esta uma partida que nenhum deles pode encarar com displicência. Os pontos em jogo têm grande importância.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Chicago Fire FC x Charlotte FC ao vivo.

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