Chelsea x Zenit: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta terça-feira (14), pela primeira rodada do grupo E da Champions League; veja acompanhar na TV e na internet

Atual campeão, o Chelsea recebe o Zenit nesta terça-feira, em Londres, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo H da Champions League. O duelo terá transmissão ao vivo do SPACE, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Zenit DATA Terça-feira, 14 de setembro de 2021 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Zenit quer a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O SPACE, na tv fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Chelsea começa, nesta terça-feira, a defender o seu título da Champions League.

Os Blues não poderão contar com Pulisic, enquanto Kanté é dúvida. Por outro lado, Thiago Silva volta a ficar disponíveis. No ataque, o artilheiro Lukaku está confirmado.

Do outro lado, o Zenit quer surpreender arrancando pontos do atual campeão europeu.

Desfalque certo na equipe é Ozdoyev, enquanto Chistyakov é dúvida. Os russos terão os reforços de Malcom e Claudinho para o jogo desta terça-feira.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Mount.

Provável escalação do Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Lovren, Rakitskiy, Santos; Erokhin, Kuzyaev, Claudinho, Malcom; Dzyuba, Azmoun.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 3 x 0 Aston Villa Premier League 11 de setembro de 2021 Liverpool 1 x 1 Chelsea Premier League 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Chelsea Premier League 19 de setembro de 2021 12h30 (de Brasília) Chelsea x Aston Villa Copa da Liga Inglesa 22 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ZENIT

JOGO CAMPEONATO DATA Metalist 0 x 2 Dínamo Campeonato Ucraniano 11 de setembro de 2021 Dínamo 7 x 0 Kolos Campeonato Ucraniano 28 de agosto de 2021

Próximas partidas