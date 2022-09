Chelsea x West Ham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (3), pela sexta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e West Ham fazem duelo londrino neste sábado (3), no Stamford Bridge, a partir das 11h (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na décima posição do Inglês, com 7 pontos, o Chelsea foi ao mercado e contratou Wesley Fofana, Denis Zakaria e Aubameyang, visando melhorar suas atuações. O único desfalque dos Blues neste sábado é Kanté, machucado.

Do outro lado, o West Ham busca o seu segundo triunfo na competição para tentar pegar o elevador na tabela. Os Hammers estão na 14ª posição, com 4 pontos, e sabem que não poderão contar com Scamacca.

Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o Chelsea venceu 10 vezes, o West Ham seis, além de quarto empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly e Cucurella; Kovacic (Loftus-Cheek), Jorginho, Ziyech e Mount; Sterling e Havertz.

Possível escalação do West Ham: Fabianski; Coufal, Keher, Zouma e Emerson (Cresswell); Rice e Soucek; Bowen, Benrahma (Paquetá) e Fornals; Antonio.

Desfalques da partida

West Ham:

Scamacca: departamento médico.

Chelsea:

Kanté: lesionado.

Quando é?

JOGO Chelsea x West Ham DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 2 x 1 Chelsea Premier League 30 de agosto de 2022 Chelsea 2 x 1 Leicester Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dínamo x Chelsea Champions League 6 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília) Fulham x Chelsea Premier League 10 de setembro de 2022 8h30 (de Brasília)

West Ham

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 1 Tottenham Premier League 31 de agosto de 2022 Aston Villa 0 x 1 West Ham Premier League 28 de agosto de 2022

Próximas partidas