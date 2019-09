Chelsea x Valencia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Blues estreiam no Grupo H da Liga dos Campeões nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vai rolar a bola na Liga dos Campeões! Pela primeira rodada do Grupo H, o recebe o nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Valencia DATA Terça, 17 de setembro LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

CHELSEA

Depois de um início de temporada turbulento, os Blues estreiam na Liga dos Campeões nesta terça-feira após ter goleado o por 5 a 2 na última rodada da Premier League, e cupando a sexta posição do Inglês, com oito pontos.

O técnico Lampard não poderá contar com Antonio Rudiger e Ruben Loftus-Cheek, mas terá como principal nome, Tammy Abraham, que marcou sete gols nos últimos três jogos do Chelsea.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alons; Kovacic, Jorginho, Barkley; Mount, Abraham, Pulisic

VALENCIA

Por outro lado, o Valencia foi goleado pelo na última rodada do Campeonato Espanhol por 5 a 2, e agora entra em campo buscando uma melhor performance na UCL, após na última temporada ter sido eliminado ainda na fase de grupos.

Com Soler e Piccini fora, Ferrán Torres deve ser escalado na direita com Daniel Wass na lateral.

Provável escalação do Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Torres, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gómez, Moreno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 2 Premier League 31/08/2019 Wolves 2 x 5 Chelsea Premier League 14/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Premier League 22/09/2019 12h30 (de Brasília) Chelsea x Grimsby Town Premier League 25/09/2019 12h30 (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 2 x 0 Mallorca 01/09/2019 Barcelona 5 x 2 Valencia La Liga 14/09/2019

Próximas partidas