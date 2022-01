Chelsea x Tottenham: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico londrino no Campeonato Inglês! Neste domingo (23), o Chelsea recebe o Tottenham às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em duelo válido pela 23ª rodada Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Tottenham DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, irão transmitir o clássico deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Chelsea conta com o apoio de sua apaixonada torcida para buscar a vitória no clássico londrino.

Os Blues seguem sem poder contar com Chalobah, Reece James e Chilwell, lesionados, enquanto Christensen testou positivo para covid-19, e Mendy está disputando a Copa Africana de Nações.

Do outro lado, o Tottenham precisa somar pontos para tentar entrar no G-4.

Os Spurs contam com o retorno de Dier, recuperado de lesão, mas Son e Romero seguem fora..

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Chelsea: Kepa; Sarr, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Lukaku, Werner.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Skipp, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Kane, Lucas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 2 x 3 Tottenham Premier League 19 de janeiro de 2022 Tottenham 0 x 1 Chelsea Copa da Liga 12 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Brighton Copa da Inglaterra 5 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Tottenham x SOuthampton Premier League 9 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 1 x 1 Chelsea Premier League 18 de janeiro de 2022 Manchester City 1 x 0 Chelsea Premier League 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas