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O Tottenham Hotspur de Roberto De Zerbi conquistou uma vitória convincente por 2 a 0 em Stamford Bridge, com maior posse de bola e organização defensiva. Após um primeiro tempo sem gols, a paciência tática do Tottenham acabou quebrando a resistência do Chelsea, que teve dificuldades para encontrar ritmo e terminou a partida com dez jogadores.

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O duelo tático em Stamford Bridge foi marcado pelo domínio controlado de um lado e pela frustração de quem se limitou a reagir do outro. Roberto De Zerbi chegou com a missão clara de monopolizar a posse de bola, atrair a pressão do Chelsea e explorar os espaços às costas dos alas adversários. Com uma saída de bola fluida e segurança técnica, o Tottenham Hotspur buscou desgastar a torcida da casa e o adversário, à espera do cansaço na organização defensiva que costuma acompanhar longos períodos sem a bola.

Sem o decisivo Joao Pedro, Xabi Alonso optou por uma estratégia de contra-ataques. Seu Chelsea apostou na solidez de um bloco médio e em jogadas verticais, na esperança de surpreender o Tottenham nas transições. No entanto, a incapacidade de manter a bola por períodos prolongados, com apenas 32% de posse, impôs ao Chelsea uma maratona defensiva que acabou levando a uma perda de disciplina e a dois gols sofridos, decisivos, no fim.

A organização tática do Chelsea

Alonso escalou a equipe em um 3-4-2-1 pensado para oferecer cobertura por toda a largura do campo diante do jogo aberto pelos lados do Tottenham. O trio de zaga formado por Maxence Lacroix, Levi Colwill e Josh Acheampong tinha a missão de manter as linhas compactas, enquanto os alas Pedro Neto e Jorrel Hato deveriam recuar para formar uma linha de cinco sob pressão contínua. O gatilho para a pressão geralmente estava na linha do meio-campo: o Chelsea permitia que os zagueiros do Tottenham trocassem passes, mas tentava disputar a bola assim que ela entrava no corredor central ocupado por Moises Caicedo.

Com a bola, o Chelsea não teve a fluidez habitual. Sem Joao Pedro para conectar as jogadas, Cole Palmer e Pedro Neto muitas vezes ficaram isolados. A saída de bola dependia bastante de lançamentos verticais em direção a Morgan Rogers, mas a linha defensiva adiantada e as interceptações agressivas do Tottenham limitaram essas opções. O Chelsea trocou apenas 287 passes, contra 639 do adversário, números que retratam uma equipe que passou boa parte do tempo correndo atrás da bola. Com o avanço da partida, o esforço defensivo cobrou seu preço e levou à perda de controle que culminou no segundo cartão amarelo de Cole Palmer, aos 80 minutos, praticamente encerrando qualquer esperança de recuperação tática.

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A organização tática do Tottenham Hotspur

O 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi foi uma aula de jogo posicional e paciência. A dupla de volantes formada por Sandro Tonali e Mateus Fernandes ofereceu uma base segura, permitindo que os laterais avançassem e dessem amplitude. O principal movimento tático consistia em atrair os alas do Chelsea para a frente antes de inverter rapidamente o jogo para o lado oposto. Com 68% de posse de bola, o Tottenham ditou o ritmo e obrigou o Chelsea a deslocar repetidamente todo o seu bloco defensivo até surgirem espaços nos corredores intermediários.

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A pressão do Tottenham foi igualmente bem coordenada. Em vez de uma pressão alta desorganizada, a equipe adotou um sistema de marcação orientada pelo homem que impediu o Chelsea de sair jogando por Caicedo. Quando perdia a bola, a pressão imediata para recuperá-la, liderada por James Maddison e Mohammed Kudus, impedia o Chelsea de criar transições eficazes. Esse domínio territorial acabou provocando o erro que originou o primeiro gol: um infeliz gol contra do goleiro do Chelsea Mike Penders, aos 77 minutos, resultado direto da pressão contínua e de uma bola perigosa enviada à pequena área.

O duelo tático

A disputa decisiva aconteceu no meio-campo. A decisão de De Zerbi de usar um quarteto ofensivo de grande mobilidade, formado por Marmoush, Maddison, Kudus e Tel, criou constantes superioridades numéricas diante da dupla de meio-campo do Chelsea. Embora Caicedo tenha trabalhado incansavelmente, muitas vezes era superado quando o Tottenham recorria a infiltrações de um terceiro jogador para chegar ao último terço. A diferença era numérica e física: com 32% de posse de bola, os meio-campistas do Chelsea estavam sempre reagindo, em vez de tomar a iniciativa.

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O momento que decidiu o jogo não veio de uma mudança tática, mas do acúmulo de pressão. O gol contra de Penders abalou o Chelsea, e a expulsão de Palmer por uma segunda infração passível de cartão amarelo deixou o time da casa sem soluções táticas. A equipe de De Zerbi manteve a disciplina e não se deixou arrastar para uma reta final frenética, de ataques de um lado a outro. Em vez disso, aproveitou a vantagem numérica para definir a partida com Tel, aos 87 minutos.

Os ajustes durante o jogo

De Zerbi agiu cedo nas substituições e colocou Conor Gallagher no lugar de Maddison no início do segundo tempo para dar mais força defensiva e novo fôlego à pressão. Mais tarde, as entradas simultâneas de Pedro Porro e Dominic Solanke, aos 65 minutos, mudaram a dinâmica da partida, dando ao Tottenham mais presença física na área e melhores bolas vindas do lado direito. As mudanças mantiveram a intensidade do ataque do Tottenham justamente quando o Chelsea começou a dar sinais de cansaço.

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Alonso tentou responder com as entradas de Marco Palestra e Estevao para dar velocidade às transições. No entanto, os problemas disciplinares atrapalharam o plano tático. Após o cartão vermelho de Palmer, o Chelsea foi obrigado a improvisar um 4-4-1 e cedeu ainda mais controle. A entrada de Danny Welbeck, aos 88 minutos, foi uma última aposta, tarde demais para mudar uma partida que os visitantes já haviam vencido taticamente graças à melhor circulação de bola e à superioridade numérica no meio-campo.

No fim, a disciplina tática do Tottenham e sua fidelidade ao estilo baseado na posse de bola desgastaram o Chelsea. Ao obrigar o adversário a defender durante dois terços da partida, De Zerbi garantiu que sua equipe chegasse aos 15 minutos finais com mais fôlego e tranquilidade. A combinação de pressão territorial contínua e aproveitamento da perda de disciplina do Chelsea permitiu ao Tottenham transformar sua superioridade tática em uma vitória concreta por 0-2, deixando Alonso a lamentar a pouca produção ofensiva e um meio-campo que acabou dominado.