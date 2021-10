Chelsea x Southampton: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam nesta terça-feira (26), pelas oitavas de final da Copa da Liga inglesa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chelsea e Southampton entram em campo nesta terça-feira (26), no Stamford Bridge, às 15h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga inglesa. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Southampton DATA Terça-feira, 26 de outubro de 2021 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Lyon busca o triunfo fora de casa / Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vivendo um grande momento na temporada, o Chelsea deve ir a campo nesta terça-feira com uma equipe modificada. Isso porque o técnico Thomas Tuchel deve promover um rodízio e dar descanso a algumas peças do elenco.

Os Blues seguem sem poder contar com Lukaku, Timo Wener e Pulisic, que estão no departamento médico.

Do outro lado, o Southampton quer surpreender o forte rival. Jack Stephens, com lesão no joelho, é desfalque certo, enquanto Prowse está suspenso.

Che Adams, Lyanco, Valery e Tella devem iniciar entre os titulares.

Provável escalação do Chelsea: Kepa; James, Chalobah, Sarr, Alonso; Loftus-Cheek, Kovacic, Saul; Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi.

Provável escalação do Southampton: LForster; Valery, Lyanco, Salisu, Perraud; Diallo, Romeu; Tella, Armstrong, Djenepo; Adams.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 7 x 0 Norwich Premier League 23 de outubro de 2021 Chelsea 4 x 0 Malmo Champions League 20 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newcastle x Chelsea Premier League 30 de outubro de 2021 11h (de Brasília) Malmo x Chelsea Champions League 2 de novembro de 2021 14h45 (de Brasília)

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 2 x 2 Burnley Premier League 23 de outubro de 2021 Southampton 1 x 0 Leeds Premier League 16 de outubro de 2021

Próximas partidas