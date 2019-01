Chelsea x Southampton: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os dois times vivem situações diferentes no campeonato, o Chelsea vem de vitória difícil e os Saints vêm de derrota

O Chelsea recebe o Southampton nessa quarta (02), às 17h45 (de Brasília), no Stamford Bridge pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

Os Blues vêm dando sinais de recuperação na Premier League e venceram seus dois últimos jogos e chegam embalados para enfrentar o Southampton de Ralph Hasenhüttl, que ainda está se adaptando ao novo estilo de jogo.

Veja informações da partida!

JOGO Chelsea x Southampton DATA Quarta-feira, 02 de janeiro de 2019 LOCAL Stamford Bridge - Londres, Inglaterra HORÁRIO 17h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN . Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Giroud, Fàbregas, Drinkwater e Pedro estão lesionados e não devem jogar.

Provável escalação:

SOUTHAMPTON

Cedric Soares, Bertrand e Obafemi estão lesionados e não devem jogar.

Hojbjerg foi expulso na última partida contra o Manchester City e não jogará.

Provável escalação: