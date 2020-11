Chelsea x Rennes: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Partida em Londres é válida pela terceira rodada do grupo E; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e duelam nesta quarta-feira (4), no Stamford Bridge, às 17h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo E da Uefa . A partida será transmitida ao vivo no Space, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Rennes DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Stamford Bridge, Londres HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Space, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do grupo E, o Chelsea entra em campo para deixar cada vez mais encaminhada a sua classificação. O técnico Frank Lampard pode promover algumas mudanças no time titular devido ao desgaste e poupar alguns nomes, como Timo Werner, Havertz, Thiago silva e Chilwell. Por outro lado, Pulisic desfalca a equipe por lesão.

Mais times

Já o Rennes precisa do triunfo longe de seus domínios para seguir com chances de avançar. O time francês não terá Rugani e Camavinga, lesionados. No entanto, Nzonzi está de volta após cumprir suspensão.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Emerson; Kante, Jorginho; Ziyech, Mount, Hudson-Odoi; Abraham.

Provável escalação do Rennes: Gomis; Traore, Da Silva, Aguerd; Dalbert; Bourigeaud, Nzonzi, Martin; Doku, Guirassy, Terrier.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Chelsea Premier League 31 de outubro de 2020 Krasnodar 0 x 4 Chelsea Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Sheffield Premier League 7 de novembro de 2020 14h30 (de Brasília) x Chelsea Premier League 21 de novembro de 2020 9h30 (de Brasília)

RENNES

JOGO CAMPEONATO DATA Rennes 2 x 2 Brestois 31 de outubro de 2020 1 x 0 Rennes Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas