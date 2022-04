Chelsea x Real Madrid: escalação, desfalques e mais do jogo pela Champions League 21/22

O Chelsea recebe o Real Madrid na tarde desta quarta-feira (6), no Stamford Bridge, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Os Blues passaram pelo Lille na fase anterior, com duas vitórias: 2 a 0 e 2 a 1.

Do outro lado, os Merengues chegam com moral às quartas de final, após eliminar o PSG. No jogo de ida, os Blancos perderam por 1 a 0, mas na volta, ganharam por 3 a 1 em um jogaço marcado pelo hat-trick de Benzema.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Chelsea terá praticamente todo o elenco à disposição para o duelo desta quarta-feira.

"Para nós, é uma ocasião muito especial. (...)Queremos jogar do jeito certo: de forma física, intensa e focada”



As únicas baixas dos Blues são Chilwell e Hudson-Odoi, lesionados. Já Pulisic retorna à equipe e briga por uma vaga no ataque com timo Werner.

O Real Madrid, por sua vez, segue sem ter Hazard, Jovic e Isco, machucados.

O técnico Carlo Ancelotti não tem suspensos para a partida em Londres e deve optar por Carvajal como titular na lateral-direita, enquanto o artilheiro Benzema está confirmado.

"Todos estamos com ganas de jogar, de fazer uma boa partida e de trazer um bom resultado de volta a Madrid", disse Courtois.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Chelsea é favorito contra o Real Madrid. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2 no triunfo dos Blues, $ 3,40 no empate e $ 3,80 caso os Merengues vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,72 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

CHELSEA:

Chilwell e Hudson-Odoi: lesionados.

REAL MADRID:

Hazard, Jovic e Isco: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chelsea e Real Madrid nesta quarta-feira será transmitido ao vivo pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo streaming da HBO Max na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play.