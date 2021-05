Chelsea x Real é chance para Hazard rever auge e castigar sua ex-casa

Em sete temporadas, o belga ficou na memória dos torcedores dos Blues pelo seu jeito de ser e pelo seu futebol

Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), e Eden Hazard pode ser um personagem central deste confronto. Ex-jogador dos Blues, onde passou sete temporadas, vem tendo problemas com várias lesões no clube merengue.

E nesta noite, o belga irá reencontrar Stamford Bridge, sua antiga casa no futebol. No tempo que passou lá, entrou para história. Conquistou duas Premier League, duas Liga Europa e uma Copa da Inglaterra, com 110 gols (o nono artilheiro da história do clube) em 352 jogos (o vigésimo terceiro no ranking de mais partidas).

Além do futebol, Hazard conquistou seu lugar no coração dos torcedores do Chelsea. Todos gostavam dele, torcida, comissão técnica, colegas e dirigentes. Ele nunca foi atraído pelos holofotes, dos quais sempre fugiu. Sua vida era em Cobham, a área onde fica o CT do clube.

Longe das discotecas e mesmo dos restaurantes mais luxuosos, optou pela simplicidade de um estilo mais simples, de zonas residenciais, onde falava com os vizinhos com total naturalidade. Sua prioridade era e é sua família.

Hazard serviu ao seu propósito na Inglaterra, enunciado em uma entrevista em 2019: "Quero ser lembrado como uma boa pessoa e, espero, como um bom jogador também". Naquele vestiário em que David Luiz o chamava carinhosamente de "Gordo" e Azpilicueta o ajudava como tradutor, não esquecem a mensagem com que Eden se despediu pouco antes de deixar o grupo do clube no WhatsApp: "Obrigado. Amo vocês".

Esta noite, com a necessidade de começar a mostrar porque é a contratação mais cara do Real Madrid, tentará deixá-los sem uma final da Liga dos Campeões e pode castigar sua ex-casa, onde foi tão feliz e de onde saiu deixando saudades.