Chelsea x RB Salzburg: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada do grupo E da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

De técnico novo, o Chelsea recebe o RB Salzburg na tarde desta quarta-feira (14), em Londres, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo E da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no HBO Max, no streaming.

Os Blues vêm de derrota na primeira rodada, que culminou na saída de Thomas Tuchel e na chegada de Graham Potter ao comando do time londrino. Como não foi a campo no fim de semana, o Chelsea chega descansado para o duelo mas Kante, machucado, continua sendo baixa.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Já o RB Salzburg empatou na estreia e agora quer aproveitar o momento instável do rival para somar mais pontos. O time austríaco, no entanto, tem uma série de desfalques por lesão.

Escalações:

Escalação do provável CHELSEA: Mendy; Fofana, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Mount, Havertz, Sterling.

Escalação do provável RB SALZBURG: Kohn; Dedic, Pavlovic, Ulmer, Bernardo; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Sesko, Okafor.

Desfalques

Chelsea

Kante, machucado, desfalca os Blues.

RB Salzburg

Maximilian Wober, Oumar Solet, Kamil Piatkowski, Bryan Okoh, Mamady Diambou, Ousmane Diakite, Samson Tijani, Luka Sucic, Justin Omoregie e Sekou Koita estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge, Londres - ING.