Brighton & Hove Albion x Liverpool: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Chelsea x Newcastle United: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Instáveis, os Blues de Maurizio Sarri tentam uma vitória dentro de casa sobre o trôpego Newcastle

O Chelsea recebe o Newcastle nesse sábado (12), às 15h30 (de Brasília), no Stamford Bridge pela 22º rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

Os donos da casa ainda brigam pela parte de cima da tabela. Enfrentam um Newcastle que luta contra o rebaixamento desde o começo da temporada.

O Chelsea está em quarto lugar no campeonato, e perderam apenas um dos últimos quatro jogos da Premier League. Mesmo assim, a falta de efetividade no ataque tem deixado os Blues preocupados.

Veja informações da partida!

JOGO Chelsea x Newcastle United DATA Sábado, 12 de janeiro de 2019 LOCAL Stamford Bridge - Londres, Inglaterra HORÁRIO 15h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil, você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Álvaro Morata é dúvida para o confronto.

Loftus-Cheek está lesionado e não jogará.

Provável escalação:

NEWCASTLE UNITED

Fernández e Diamé são dúvidas para a partida.

Darlow e Shelvey estão lesionados e não jogam.

Kenedy não pode jogar por questões contratuais, já que ele pertence ao Chelsea.

Ki e Muto estão com as seleções da Coreia do Sul e Japão, respectivamente, pela Copa da Ásia.

Provável escalação: