Chelsea x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e informações pela Premier League 21/22

Chelsea e Newcastle se enfrentam neste domingo (13), em Stamford Bridge, a partir das 11h (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Newcastle DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo (13), em Stamford Bridge.

Getty

MAIS INFORMAÇÕES

Buscando emplacar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Inglês, o Chelsea, na terceira posição, com 56 pontos, busca reduzir a diferença de 13 pontos para o líder Manchester City, antes de encarar o Lille na próxima quarta-feira (16), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions. No primeiro duelo, venceu por 2 a 0.

Do outro lado, o Newcastle, com 31 pontos, chega embalado com seis vitórias e três empates nos últimos nove jogos no Inglês.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Chelsea

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 4 Chelsea Premier League 5 de março de 2022 Norwich 1 x 3 Chelsea Premier League 10 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lille x Chelsea Champions Lague 16 de março de 2022 17h (de Brasília) Middlesbrough x Chelsea Champions League 19 de março de 2022 14h15 (de Brasília)

Newcastle

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 2 x 1 Brighton Premier League 5 de março de 2022 Southampton 1 x 2 Newcastle Premier League 10 de março de 2022

Próximas partidas