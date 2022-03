Chelsea x Newcastle: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

O Chelsea enfrenta o Newcastle neste domingo (13), em Stamford Bridge, às 11h (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League.

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, os Blues, com 56 pontos no Campeonato Inglês, buscam reduzir a diferença para o Liverpool segundo colocado.

Do outro lado, o Newcastle, com 31 pontos e no meio da tabela, vem de seis vitórias e três empates nos últimos nove jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Antes de encarar o Lille pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, o Chelsea volta as atenções para a Premier League.

Para o confronto em Satmford Bridge, o técnico Thomas Tuchel segue sem contar com Ben Chilwell e Reece James, enquanto Pulisic, Azpilicueta e Marcos Alonso são tratados como dúvidas.

Quanto ao Newcastle, Jamal Lewis, Wilson, Trippier e Hayden estão fora, mas Bruno Guimarães, Allan Saint-Maximin e Joelinton estão disponíveis.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, T Silva, Rudiger, Sarr; Kante, Jorginho, Kovacic; Ziyech, Havertz, Mount.

Possível escalação do Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Burn, Targett; Willock, Shelvey, Joelinton; Saint-Maximin, Wood, Murphy.

DESFALQUES

NEWCASTLE:

Jamal Lewis, Wilson, Trippier e Hayden: machucados

CHELSEA:

Ben Chilwell e Reece James: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chelsea x Newcastle será transmitido ao vivo na ESPN, na TV fechada, neste domingo (13), em Stamford Bridge.