Chelsea x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (5), pela terceira rodada do grupo E da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando reagir, o Chelsea recebe o Milan na tarde desta quarta-feira (5), em Londres, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo E da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Space, na TV fechada, e no HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Lanterna do grupo com apenas 1 ponto, o Chelsea vai a campo precisando vencer para não ver a sua condição se complicar no campeonato. Os Blues seguem sem contar com Kante, enquanto Cucurella também foi para o departamento médico. Além disso, Chukwuemeka e Jorginho têm problemas físicos e são dúvidas.

O Milan, por sua vez, é o líder com 4 pontos e quer surpreender o rival, mas com uma série de desfalques por lesão. Isso porque tem quase um time inteiro no departamento médico. Giroud e Tomori são as esperanças de gols dos Rossoneri.

Escalações:

Escalação do provável CHELSEA: Kepa; James, Fofana, Silva, Chilwell; Mount, Kovacic, Gallagher; Havertz; Aubameyang, Sterling.

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Desfalques

Chelsea

N'Golo Kante e Marc Cucurella, com problemas físicos, desfalcam os Blues.

Milan

Theo Hernandez, Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi, Junior Messias, Alessandro Florenzi, Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge, Londres - ING.