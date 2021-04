Chelsea x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Semifinal da Copa da Inglaterra será disputada no lendário estádio Wembley e o DAZN transmite todas as emoções do confronto entre Blues e Citizens

Fim de semana de grande confronto na Inglaterra. Chelsea e Manchester City jogam no lendário Estádio Wembley neste sábado (17), às 13h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa da Inglaterra. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

JOGO Chelsea x Manchester City DATA Sábado, 17 de abril de 2021 LOCAL Webley - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Mateo Kovacic continua sendo a única ausência para o Chelsea nesta partida de sábado (17). N'Golo Kante tem impressionado sob o comando de Thomas Tuchel e é provável siga como titular mesmo com a grande sequência de jogos e com os Blues já pensando na semifinal de Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

Sergio Aguero não está totalmente em forma no momento e é improvável que Pep Guardiola o escale contra o Chelsea neste fim de semana pensando na reta final da Premier League e Liga dos Campeões. Gabriel Jesus, Ferran Torres e João Cancelo descansaram ​​no duelo contra o Borussia Dortmund, na quarta-feira (14) e devem marcar presença na partida de sábado..

Provável escalação da Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Antonio Rudiger, Thiago Silva, Cesar Azpilicueta; Marcos Alonso, Reece James, N'Golo Kante, Jorginho; Mason Mount, Christian Pulisic, Kai Havertz

Provável escalação do Manchester City: Zack Steffen; Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias, Kyle Walker; Fernandinho, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne; Ferran Torres, Raheem Sterling, Gabriel Jesus.

ONDE VAI PASSAR?



Wembley recebe as semifinais e final da FA Cup) / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do DAZN. Na Goal, o torcedor poderá acompanhar os lances em tempo real, a partir das 13h30 (de Brasília).

