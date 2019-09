Chelsea x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico neste domingo (22) marca a quinta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após estrearem com derrota na Liga dos Campeões, e se enfrentam neste domingo (22), às 12h30 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do torneio inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Liverpool DATA Domingo, 22 de setembro LOCAL Stamford Bridge - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

CHELSEA

Com futebol ofensivo, os Blues buscam apagar a derrota para o Valencia na estreia da Champions League e focar no Campeonato Inglês.

Ocupando a sexta posição, com oito pontos, o técnico Lampard deve manter Abraham, que marcou sete gols nos últimos três jogos do torneio nacional, e deixar de fora Olivier Giroud.

Por outro lado, Mason Mount ainda é dúvida para o confronto, uma vez que ainda sente fortes dores no tornozelo.

Provável escalação: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Willian, Abraham, Pulisic

LIVERPOOL

Assim como o rival, os Reds também perderam na estreia da UCL para o . No entanto, a equipe comandada por Jurgen Klopp chega para o clássico com 100% de aproveitamento na Premier League e na liderança isolada, com cinco pontos de vantagem do , segundo colocado.

Mais artigos abaixo

O alemão não fará muitas mudanças na equipe que foi derrotada na última semana, apesar de Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Gomez e Georginio Wijnaldum poderem ganhar um descanso.

Provável escalação: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 5 Chelsea Premier League 14/09/2019 Chelsea 0 x 1 Liga dos Campeões 17/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Grimsby Town Inglesa 25/09/2019 15h45 (de Brasília) Chelsea x Premier League 28/09/2019 11h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 1 Premier League 14/09/2019 Napoli 2 x 0 Liverpool Liga dos Campeões 17/08/2019

Próximas partidas