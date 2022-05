Chelsea x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa da Inglaterra 21/22

Em Wembley, Chelsea e Liverpool fazem a grande decisão da Copa da Inglaterra neste sábado (15), a partir das 12h45 (de Brasília).

As equipes, que também se enfrentaram na final da Copa da Liga, voltam a se enfrentar. Os Blues querem a revanche, enquanto os Reds buscam mais uma taça na temporada.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sem contar com Chilweel e Hudson-Odoi já há algum tempo, o Chelsea não tem muitos problemas para o jogo deste sábado.

Kovacic e Kante, com problemas físicos, são dúvidas para Thomas Tuchel, que conta com os retornos de Jorginho e Loftus-Cheek.

Do outro lado, o Liverpool não confirmou desfalques para a grande decisão.

Os Reds observam as condições de Fabinho, que saiu mancando do jogo do meio da semana, contra Aston Villa.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount; Havertz, Lukaku.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

DESFALQUES

CHELSEA:

Chilwell e Hudson-Odoi: lesionados.

LIVERPOOL:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chelsea e Liverpool será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.