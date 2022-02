Chelsea x Liverpool: escalação, desfalques e mais da final da Copa da Liga Inglesa 21/22

Chelsea e Liverpool fazem, neste domingo (27), a grande final da Copa da Liga Inglesa, em jogo disputado em Wembley, a partir das 13h30 (de Brasília).

Equipes estão passando por bom momento na temporada e prometem lutar até o final para conquistar sua primeira taça na temporada.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Chelsea chega para a final deste domingo com dúvidas em seu elenco. Isso porque Mount, Kovacic e Ziyech estão com problemas físicos e serão avaliados pelo departamento médico.

Já Ben Chilwell é a única ausência certa nos Blues.

Do outro lado, o Liverpool corre contra o tempo para ter Diogo Jota, já que o português tem lesão no tornozelo, enquanto Firmino segue machucado.

No entanto, Jurgen Klopp não tem mais outros problemas para escalar a equipe. No gol, Kelleher, que atuou durante toda a competição, será o titular.

Possível escalação do Chelsea: Kepa; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz.

Possível escalação do Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Liverpool é favorito contra o Chelsea nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 3,40 no triunfo dos Blues, $ 3,20 no empate e $ 2,25 caso os Reds vençam.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,07 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,72 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9.

DESFALQUES

CHELSEA:

Chilwell: lesionado.

LIVERPOOL:

Firmino: lesionado. TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chelsea e Liverpool será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.