Chelsea x Lille: escalação, desfalques e mais da Champions League 21/22

Em Londres, Chelsea e Lille vão a campo nesta terça-feira (22), às 17h (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.

De um lado, os Blues lutam para buscar o seu terceiro título europeu, enquanto os franceses querem ser a grande surpresa desta edição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Chelsea chega para o jogo desta terça-feira com fesfalques. Chilwell e Reece James estã no departamento médico, enquanto Mount, Azpilicueta e hudson-Odoi, com problemas físicos, são dúvidas.

Os Blues podem ter alterações na equipe titular, com Werner lutando com Lukaku por uma vaga no ataque ao lado de Havertz.

Já o Lille tem poucos problemas para o duelo, já que Angel Gomes é dúvida por questão física.

Desta forma, o técnico Gourvennec terá praticamente todo o elenco à disposição.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Werner.

Possível escalação do Lille: Jardim; Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, Andre, Sanches, Bamba; David, Yilmaz.

DESFALQUES

CHELSEA:

sem desfalques confirmados.

LILLE:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Chelsea é favorito contra o Lille nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,33 no triunfo dos parisienses, $ 5,25 no empate e $ 9,50 caso o time visitante vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,72 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,10 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 13.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chelsea e Lille será transmitido ao vivo pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.