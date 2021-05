Chelsea x Leicester: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta terça-feira (18), pela Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É reedição da final da Copa da Inglaterra na Premier League: o Chelsea recebe o Leicester City nesta terça-feira (18), às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 37ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Leicester City DATA Terça-feira, 18 de maio de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Mike Dean

Assistentes: Darren Cann, Mark Scholes

Quarto árbitro: Andy Madley

VAR: Andre Marriner

ONDE VAI PASSAR?



O Leicester City visita o Chelsea / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça, às 16h15 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Se preparando para a final da Liga dos Campeões , que acontece no fim do mês de maio, o Chelsea quer vingança contra o Leicester City: o time foi derrotado pelos Foxes na final da FA Cup e perdeu a chance de levantar a taça mais velha do futebol mundial. Além disso, precisa vencer para não correr o risco de ficar de fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Para o duelo, o time só tem um desfalque: Kovacic é dúvida e deve ser poupado. Fora o croata, Thomas Tuchel tem o elenco completo para tentar a vitória nesta terça-feira (18).

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Rudiger, Thiago Silva e Reece James; Chilwell, Kanté, Jorginho e Azpilicueta; Pulisic e Mount; Havertz;

LEICESTER CITY

Tendo se consagrado campeão da Copa da Inglaterra neste último final de semana , o Leicester City é só felicidade, mas não pode vacilar: caso saia derrotado de Stamford Bridge, pode até terminar a rodada fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, em caso de vitória do Liverpool sobre o Burnley. Se vencer, por outro lado, garante sua vaga na próxima edição do torneio continental.

O time de Brendan Rodgers segue com problemas: James Justin, Harvey Barnes, Evans e Under seguem lesionados e não jogarão nesta terça-feira (18).

137 years in the making. pic.twitter.com/P4SDsBCBeH — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 17, 2021

Provável escalação do Leicester City: Schmeichel; Castagne, Fofana e Soyuncu; Albrighton, Tielemans, Ndidi e Thomas; Maddison; Vardy e Iheanacho;

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 0 x 1 Arsenal Premier League 12 de maio de 2021 Chelsea 0 x 1 Leicester City Copa da Inglaterra 15 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Chelsea Premier League 23 de maio de 2021 12h (de Brasília) Chelsea x Manchester City Liga dos Campeões da Uefa 29 de maio de 2021 16h (de Brasília)

LEICESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 2 Leicester City Premier League 11 de maio de 2021 Chelsea 0 x 1 Leicester City Copa da Inglaterra 15 de maio de 2021

Próximas partidas