Como assistir a Chelsea x Leeds United com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Stamford Bridge

O Chelsea recebe o Leeds United em Stamford Bridge em uma partida da Premier League importante para os dois lados, em um momento em que a temporada entra em uma fase exigente.

O time de Xabi Alonso ocupa a quinta posição na tabela, mas chega para o jogo em uma fase irregular, após perder três das últimas cinco partidas no campeonato. A derrota por 2 a 0 para o Tottenham e o revés por 1 a 0 diante do Sunderland levantaram dúvidas sobre a capacidade do Chelsea de se manter na disputa pelo título, apesar da qualidade de seu elenco.

Moises Caicedo segue como o motor do meio-campo de Alonso, que voltou a contar recentemente com Romeo Lavia após sua recuperação física. O Chelsea não terá vários jogadores importantes, entre eles Reece James, Joao Pedro e Jamie Gittens, o que limita suas opções em diferentes setores do campo.

O Leeds chega na nona posição, mas tem motivos concretos para estar otimista. A equipe de Daniel Farke venceu o Tottenham por 1 a 0 em seu último jogo, e o treinador confirmou uma melhora importante na situação dos lesionados antes desta viagem, com Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin e outros jogadores de volta aos treinos completos.

Calvert-Lewin comanda o ataque de um Leeds que já mostrou ser capaz de criar dificuldades para equipes da metade superior da tabela. James Trafford, que recebeu muitos elogios durante a pausa para jogos de seleções, começa no gol, atrás de uma defesa que tem sido difícil de superar nas últimas semanas.

Os confrontos entre os clubes têm sido movimentados. O Chelsea goleou o Leeds por 6 a 3 na Copa da Liga Inglesa no início desta temporada, embora o Leeds tenha vencido por 3 a 1 em Elland Road em dezembro de 2025, mostrando que não se intimida com a ocasião.