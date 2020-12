Chelsea x Krasnodar: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela última rodada do grupo E da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Krasnodar nesta terça-feira (8), no Stamford Bridge, às 17h (de Brasília), pela última rodada do grupo E da UEFA . A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Krasnodas DATA Terça-feira, 8 de dezembro de 2020 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado à próxima fase da Champions League, o Chelsea entra em campo buscando a vitória para seguir com uma das melhores campanha desta edição do campeonato. O técnico Frank Lampard pode promover algumas alterações na equipe, mas é certo que Ziyech, machucado, não irá para o jogo.

Já o Krasnodar precisará ganhar ou ao menos empatar para assegurar a sua vaga na . O time russo têm dúvidas quanto a Stotskiy e Petrov.

Provável escalação do Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson; Jorginho, Kovacic, Havertz; Hudson-Odoi, Giroud, Pulisic.

Provável escalação do Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Martynovich, Sorokin, Ramirez; Wanderson, Kambolov, Vilhena, Claesson; Berg, Ari.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 3 x 1 Premier League 5 de dezembro de 2020 0 x 4 chelsea Champions League 2 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chelsea Premier League 12 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) x Chelsea Premier League 15 de dezembro de 2020 15h (de Brasília)

KRASNODAR

JOGO CAMPEONATO DATA Krasnodar 5 x 0 Rotor Volgogrado 5 de dezembro de 2020 Krasnodar 1 x 0 Champions League 2 de dezembro de 2020

Próximas partidas