Chelsea x Juventus: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Chelsea recebe a líder Juventus nesta terça-feira (23), no Stamford Brige, às 17h (de Brasília) pela quinta rodada do grupo H da Champions League, e precisando de uma vitória para não ver a sua vaga ameaçada. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Juventus DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Chelsea vai a campo nesta terça-feira precisando de uma vitória para garantir de vez a sua classificação à próxima fase da Liga dos Campeões.

Os Blues contam com os retornos de Romelu Lukaku e Timo Werner, recuperados de lesão, enquanto Kovacic segue no departamento médico.

Já a Juventus também visa somar pontos para se manter na liderança do grupo H.

A Velha Senhora tem dúvida quanto às condições físicas de Dybala e Chiellini, enquanto Ramsey é desfalque certo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Rudiger, Christensen, Silva; James, Jorginho, Kante, Alonso; Hudson-Odoi, Mount; Havertz.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 0 x 3 Chelsea Premier League 20 de novembro de 2021 Chelsea 1 x 1 Burnley Premier League 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Manchester United Premier League 28 de novembro de 2021 13h30 (de Brasília) Watford x Chelsea Premier League 1 de novembro de 2021 16h30 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 0 x 2 Juventus Serie A italiana 20 de novembro de 2021 Juventus 1 x 0 Benfica Serie A italiana 6 de novembro de 2021

Próximas partidas