Chelsea x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Chelsea e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (17), em Wembley, a partir das 12h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Crystal Palace DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Wembley Stadium - Londres, Inglaterra HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, em Wembley. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Após ser eliminado na prorrogação pelo Real Madrid, pela Champions League, o Chelsea concentra suas forças, agora, na Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace.

Na competição, o Chelsea eliminou o Chesterfield, Plymouth, Luton Town e o Middlesbrough. O Crystal Palace, por sua vez, Millwall, Hartlepool, Stoke City e o Everton.

Mais artigos abaixo

Para o duelo, os Blues terão os desfalques de Romelu Lukaku, machucado, e Ross Barkley, diagnosticado com Covid-19, enquanto Callum Hudson-Odoi segue com dúvida. O Palace terá a ausência de Michael Olise, Tyrick Mitchell, Will Hughes e Nathan Ferguson.

A grande final, que também será realizada em Wembley, está marcada para o dia 14 de maio, entre um dos vencedores da partida entre Manchester City e Liverpool, que acontece neste sábado (16).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 0 x 6 Chelsea Premier League 9 de abril de 2022 Real Madrid 2 x 3 Chelsea Champions League 12 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Arsenal Premier League 20 de abril de 2022 15h45 (de Brasília) Chelsea x West Ham Premier League 24 de abril de 2022 10h (de Brasília)

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 3 x 0 Arsenal Premier League 4 de abril de 2022 Leicester City 2 x 1 Crystal Palace Premier League 10 de abril de 2022

Próximas partidas