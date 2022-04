Chelsea x Brentford: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

O Chelsea enfrenta o Brentford neste sábado (2), em Stamford Bridge, às 11h (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League.

Buscando emplacar a sexta vitória consecutiva no Campeonato Inglês, o Chelsea, na terceira posição, com 59 pontos, busca reduzir a diferença de 11 pontos para o líder Manchester City, antes de encarar o Real Madrid na próxima quarta-feira (6), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions.

Do outro lado, o Brentford, com 30 pontos, chega embalado com duas vitórias nas últimas três partidas, e espera continuar nessa boa fase para não ficar próximo da zona de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Satmford Bridge, o técnico Thomas Tuchel segue sem contar com os laterais Ben Chilwell e Reece James.

Quanto ao Brentford, a equipe não possui desfalques para a partida.

Possível escalação do Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Marcos Alonso, Kovacic, Jorginho, Kante, Havertz e Pulisic.

Possível escalação do Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Pinnock, Henry, Janelt, Wissa, Norgaard, Mbeumo, Jensen e Toney.

DESFALQUES

CHELSEA:

Ben Chilwell: lesionado

Reece James: lesionado

BRENTFORD:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste sábado (2), em Stamford Bridge. A GOAL mostra os lances em tempo real.