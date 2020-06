Chelsea x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions League paralisada devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre x , pelas semifinal da 2008/09, nesta terça-feira (30), às 12h30 (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea 1 x 1 Barcelona DATA DO JOGO 6 de maio de 2009 DATA DA REPRISE Terça-feira, 30 de junho de 2020 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO DA REPRISE 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE A SEMIFINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2006/07

Nos acréscimos com um gol de Iniesta, o Barcelona eliminou o Chelsea em Stamford Bridge após o empate por 1 a 1. Como o jogo de ida na terminou sem gols, o time catalão avançou à final pela vantagem de gols fora de casa.

Na grande decisão, a equipe de Guardiola encarou o , e venceu por 2 a 0, com gols de Eto'o e Messi.

OS 11 TITULARES

Escalação do Chelsea: Cech; Bosingwa, Terry, Alex e Ashley Cole; Malouda, Ballack, Essien e Lampard; Anelka e Drogba (Belletti). Técnico: Guus Hiddink.

Escalação do Barcelona: Valdés; Daniel Alves, Piqué, Touré e Abidal; Xavi, Busquets (Krkic), Keita e Iniesta (Gudjohnsen); Messi e Eto'o (Sylvinho). Técnico: Josep Guardiola.

A CAMPANHA DO CHELSEA

RODADA JOGO Primeira rodada Chelsea 4 x 0 Segunda rodada CFR Cluj 0 x 0 Chelsea Terceira rodada Chelsea 1 x 0 Quarta rodada Roma 3 x 1 Chelsea Quinta rodada Bordeaux 1 x 1 Chelsea Sexta rodada Chelsea 2 x 1 CFR Cluj Oitavas de final (ida) Chelsea 1 x 0 Oitavas de final (volta) Juventus 2 x 2 Chelsea Quartas de final (ida) 1 x 3 Chelsea Quartas de final (volta) Chelsea 4 x 4 Liverpool Semifinal (ida) Barcelona 0 x 0 Chelsea Semifinal (volta) Barcelona 1 x 1 Chelsea

A CAMPANHA DO BARCELONA