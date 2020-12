Chelsea x Aston Villa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Brigando na parte de cima da tabela de classificação da Premier League, e medem forças nesta segunda-feira (28), às 14h30, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Parte do bolo de time tentando entrar na zona de classificação para competições europeias, o Chelsea se complicou um pouco com a derrota sofrida para o na última rodada. Abaixo das expectativas, o time de Frank Lampard está, agora, empatado em pontos com o Aston Villa, mas atrás na tabela de classificação.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kanté, Mount; Pulisic, Timo Werner, Tamy Abraham.

Vindo de uma boa sequência de resultados, o Aston Villa briga na parte de cima da tabela, apesar dos jogos adiados. A equipe não perde desde 30 de novembro, ou seja, há quatro jogos. Com uma disputa acirrada com o Chelsea por posições, uam vitória é bem importante.

El Ghazi, peça fundamental do time, ainda mais recentemente, tem três gols nos últimos três jogos do Aston Villa no Inglês.

Aston Villa's Anwar El Ghazi has scored three goals in his last three #PL matches, as many as he had in his previous 34 in the competition#AVLCRY pic.twitter.com/esXufxcBz1