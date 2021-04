Chelsea x West Brom: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela 30ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chelsea e West Brom se enfrentam neste sábado (3), às 8h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 30ª rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x West Bromwich DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues buscam mais uma vitória na PL / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste sábado (3). Na Goal, também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na quarta posição, com 51 pontos, o Chelsea busca ampliar a sua série invicta de 14 jogos na temporada sob o comando de Thomas Tuchel.

Para o confronto, o ex-técnico do PSG espera contar com os retornos de Thiago Silva e Tammy Abraham, recuperados, enquanto Callum Hudson-Odoi e Jorginho são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o West Brom, na zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos, vem de um empate e duas derrotas seguidas no Campeonato Inglês.

Kieran Gibbs é a única preocupação da equipe para enfrentar os Blues.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Mount, Ziyech; Havertz.

Provável escalação do West Beomwich: Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Townsend; Snodgrass, Maitland-Niles, Yokushu, Pereira, Phillips; Diagne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Atlético de Madrid Champions League 17 de março de 2021 Chelsea 2 x 0 Sheffield United FA Cup 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Chelsea Champions League 7 de abril de 2021 16h (de Brasília) Crystal Palace x Chelsea Premier League 10 de abril de 2021 13h30 (de Brasília)

WEST BROMWICH

JOGO CAMPEONATO DATA West Bromwich 0 x 0 Newcastle Premier League 7 de março de 2021 Crystal Palace 1 x 0 West Bromwich Premier League 13 de março de 2021

Próximas partidas