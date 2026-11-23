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Xabi Alonso enfrenta a primeira grande crise de sua passagem pelo Chelsea após a humilhante derrota por 4 a 1 em casa para o Leeds United provocar a ira da torcida em Stamford Bridge. Apesar da crescente insatisfação, a diretoria do clube tomou uma decisão definitiva sobre o futuro imediato do espanhol no comando da equipe.

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Diretoria do Chelsea evita decisão precipitada após derrota para o Leeds

A derrota por 4 a 1 para o Leeds, rival histórico, no sábado encerrou uma espera de 27 anos dos visitantes por uma vitória pela Premier League no oeste de Londres. Vaias ecoaram pelo estádio após o apito final, enquanto torcedores frustrados manifestavam sua revolta.

O revés foi o terceiro em quatro jogos pelo campeonato, deixando o Chelsea no meio da tabela e com a confiança abalada. A equipe de Alonso sofreu cinco derrotas no total e levou alarmantes 20 gols em 11 partidas.

Segundo o Mail Sport, porém, os dirigentes do clube não tomarão uma decisão precipitada de demitir o treinador de 44 anos. Embora o período de lua de mel tenha terminado de forma abrupta, a diretoria não pretende dispensá-lo tão cedo.

Por que a diretoria do Chelsea mantém o apoio à contratação do verão

A chegada de Alonso neste verão foi vista como uma grande conquista. O Chelsea superou Liverpool e Manchester City na disputa pela contratação do ex-técnico do Real Madrid, enquanto os dois rivais buscavam substitutos para seus treinadores de saída.

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Os altos investimentos alimentaram as expectativas de título, especialmente sem o futebol europeu para dividir as atenções. Embora os resultados tenham piorado, Alonso ainda não enfrenta a pressão intensa que rapidamente se abateu sobre seus antecessores Graham Potter e Liam Rosenior, que permaneceram apenas alguns meses no cargo.

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Lavia afirma que elenco do Chelsea não entrará em pânico

Romeo Lavia reconheceu a frustração do elenco após perder o controle da partida em casa. "Todos estão muito irritados e decepcionados", disse Lavia ao site oficial do clube. "Em casa, nunca é assim que você quer terminar um jogo. Permitimos que eles voltassem à partida quando não deveríamos. É algo que vamos analisar para melhorar."

Ainda assim, Lavia afirmou que os jogadores seguem comprometidos com a visão de Alonso. "Quando vencíamos, quando perdíamos, sempre dizíamos que, acontecesse o que acontecesse, era um processo", acrescentou. "Com resultados como esse, parece o fim do mundo, mas não vamos soar o alarme agora e dizer que é hora de entrar em pânico. De jeito nenhum. Estamos muito confiantes como equipe. Sabemos aonde queremos chegar."

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Ele também afirmou que o revés deve provocar uma reação imediata: "Isso dói. Precisa doer para provocar uma reação da equipe, e isso certamente vai nos ajudar no próximo jogo, na sexta-feira."

Jogo de sexta-feira oferece chance imediata de reação

O Chelsea tem pouco tempo para lamentar suas falhas defensivas antes de visitar o Nottingham Forest no City Ground, na noite de sexta-feira. Corrigir os erros que permitiram ao Leeds voltar à partida será a prioridade de Alonso enquanto ele tenta recuperar a confiança abalada da equipe.

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Com a diretoria lhe dando tempo por enquanto, os jogadores precisam transformar a irritação em uma atuação melhor fora de casa. Uma resposta convincente contra o Forest é fundamental para que Alonso contenha a crescente insatisfação.