Chelsea sonha com Sancho e Werner, mas terá de frear ansiedade para reforçar ataque

Blues podem perder Giroud e Pedro em janeiro e têm lista de nomes para tentar a reposição no setor ofensivo

Com a possibilidade de perder atacantes na janela de inverno europeia (janeiro), o está de olho no mercado para reforçar seu setor ofensivo e tem dois nomes no topo de sua lista: Jadon Sancho e Timo Werner.

Atualmente no , Sancho possui contrato de longo prazo com o clube alemão, que pretende mantê-lo, aos menos, até o final desta temporada.



(Foto: Getty Images)

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Já Timo Werner sonha em conquistar o título da com o e teria avisado que conversaria com qualquer clube somente após a 2020. Aos 23 anos, o atacante marcou 18 gols na primeira metade da temporada e acredita que não seria o momento de trocar de clube.



(Foto: Getty Images)

Além disso, há uma cláusula de liberação no contrato de Wener, que o deixaria mais "barato" após o fim da temporada.

Os Blues podem perder Giroud, que interessa à , enquanto Pedro tem propostas do , e Inter Miami, ambos da , nos .

Caso receba respostas de Sancho e Werner para aguardar realmente até o fim da temporada, o Chelsea trabalha ainda com outros nomes, como o de Wilfred Zaha, do . O clube pode oferecer até 80 milhões de libras para contratar o jogador.

Alguns outros jogadores que seguem na lista dos Blues é Samuel Chukwueze, do , e Fyodor Chalov, do CSKA de Moscou.

Baixas na defesa

Mais artigos abaixo

O Chelsea pode perder ainda dois laterais-esquerdos: Marcos Alonso e Emerson Palmieri. O espanhol estaria negociando com a Inter de Milão para voltar a ser comandado por Antonio Conte, enquanto o ítalo-brasileiro poderia estar voltando ao futebol italiano, com a sendo uma das equipes interessadas.

Se perder um ou os dois jogadores, os Blues podem fazer valer a cláusula de recompra Nathan Ake, do Bournemouth, avaliada em £40 milhões.