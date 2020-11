Chelsea se intromete no 'Liverpool x City' pelo título da Premier League

Time comandado por Frank Lampard começa a engrenar no campeonato inglês e já mostra que pode ameaçar o domínio recente de Guardiola e Klopp

Antes mesmo do primeiro jogo da temporada 2020/21 da Premier League, o chamava a atenção por conta dos altos investimentos feitos na janela de transferências. Com tantas estrelas chegando, criou-se a dúvida se os novos atletas conseguiriam se adaptar à nova realidade. Hoje, na oitava rodada do 'inglesão', já não existem muitas dúvidas disso e agora os Blues já são vistos como principais favoritos para quebrar o domínio - que se criou nos últimos anos.

Nesse domingo (8) acontece aquele se tornou um dos mais importantes clássicos ingleses nas últimas temporadas. Às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, o Manchester City recebe o Liverpool em mais um compromisso complicado para Guardiola, que enfrenta a sua principal "pedra no sapato" da carreira: Jürgen Klopp.

Os dois clubes já chegaram ao começo da campanha como os principais favoritos para o título de campeão da Premier League. Porém, nesse momento já se observa o Chelsea, de Frank Lampard, como um verdadeiro concorrente à quebra desse binômio.

O clube londrino vem em uma sequência de oito partidas sem perder, somando todas as competições. Na Premier League, o time de Lampard perdeu apenas um dos oito jogos disputados e os Blues estão em terceiro lugar, apenas um ponto atrás do atual campeão Liverpool e do surpreendente líder .

De todas as contratações que o Chelsea efetuou na última janela de transferências, uma das que mais chama a atenção é Hakim Ziyech. Na vitória por 4 a 1 sobre o , o atacante marroquino não marcou nenhum gol, mas deu duas assistências e participou diretamente do lance dos outros dois tentos.

A chegada do goleiro Edouard Mendy também ajuda a credenciar o Chelsea como um time que deve brigar pelo caneco ao final da temporada. Embora tenha sofrido gol contra o Sheffield, o arqueiro senegalês vinha de 459 minutos sem ser vazado.

Não é possível esquecer da chegada do brasileiro Thiago Silva. O capitão da seleção brasileira e ex- tem ajudado a resolver parte do caos defensivo do qual a Chelsea vem sofrendo há tempos. O defensor tem sido um importante líder na linha defensiva e pode trazer a experiência necessária para que o time londrino volte a sonhar com o título nacional da .

Ainda resta saber se Lampard - que vive apenas sua segunda experiência como treinador - terá pulso para conseguir guiar esse time cheio de estrelas rumo ao principal objetivo dos Blues em mais uma atípica temporada, que é desafiar o domínio recente de Liverpool e e voltar ao lugar mais alto da classificação da Premier League.