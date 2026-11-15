Alonso busca reforços para a defesa
Segundo o TEAMtalk, o clube do oeste de Londres deve atuar no mercado de inverno, com foco específico na lateral direita. Ganham força os rumores de que Malo Gusto pode deixar o Stamford Bridge nos próximos meses, o que levaria a diretoria do Chelsea a buscar alternativas de alto nível.
Kounde atravessa um de seus períodos mais difíceis desde que trocou o Sevilla pela Catalunha, no verão de 2022. O defensor está fora de ação desde 18 de outubro. Embora houvesse inicialmente a expectativa de que ele voltasse para o clássico, mais tarde naquele mês, continuou indisponível. Agora, trabalha para retornar após a atual pausa para jogos de seleções.
Futuro de Gusto em Londres é incerto
A situação de Gusto no Chelsea ficou cada vez mais complicada após uma queda perceptível em sua participação sob o comando atual. A ascensão de Marco Palestra e a rápida evolução de Josh Acheampong fizeram Gusto perder espaço. Segundo relatos, a falta de minutos regulares deixou o jogador aberto a sair da capital, enquanto vários rivais da Premier League acompanham sua situação antes da janela de janeiro.
O Manchester City, agora comandado por Enzo Maresca, ex-treinador do Chelsea, estaria entre os interessados, assim como Liverpool e Tottenham. Gusto chegou ao Stamford Bridge vindo do Lyon em janeiro de 2023 e, desde então, conquistou a Liga Conferência da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA. Nesta temporada, ficou limitado a apenas 487 minutos em 10 partidas por todas as competições, com uma assistência.
Uma longa novela de transferência
O interesse do Chelsea em Kounde não é novidade: o clube não conseguiu contratá-lo na janela de verão de 2022. Na ocasião, o jogador recusou uma transferência para a Premier League e preferiu se juntar ao projeto ambicioso do Barcelona. Ao longo de sua passagem pela Espanha, ele frequentemente resistiu às tentativas de negociá-lo, preferindo se dedicar ainda mais para recuperar seu lugar entre os titulares sempre que seu desempenho caiu.
Kounde disputou apenas oito partidas pelo Barcelona em todas as competições nesta temporada, com um gol e uma assistência. O francês teve dificuldades para se firmar entre os titulares e ficou atrás de Eric Garcia e Xavi Espart na disputa por espaço.
A passagem de Kounde pelo Camp Nou, marcada por títulos
Ao todo, Kounde soma 196 partidas com a camisa do Barcelona, com 11 gols e 23 assistências. Durante sua passagem pela Catalunha, o defensor conquistou importantes títulos nacionais: três da La Liga, três da Supercopa da Espanha e um da Copa do Rei.