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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Khaled Mahmoud
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Chelsea retoma interesse em Jules Kounde, preterido no Barcelona! Xabi Alonso mira astro francês para substituir Malo Gusto antes da janela de janeiro

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O Chelsea estaria pronto para retomar seu interesse de longa data no zagueiro Jules Kounde, do Barcelona, com a aproximação da janela de transferências de janeiro. Sob o comando de Xabi Alonso, o clube busca reforços para a defesa e vê o francês como o nome ideal para fortalecer o setor.

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Alonso busca reforços para a defesa

Segundo o TEAMtalk, o clube do oeste de Londres deve atuar no mercado de inverno, com foco específico na lateral direita. Ganham força os rumores de que Malo Gusto pode deixar o Stamford Bridge nos próximos meses, o que levaria a diretoria do Chelsea a buscar alternativas de alto nível.

Kounde atravessa um de seus períodos mais difíceis desde que trocou o Sevilla pela Catalunha, no verão de 2022. O defensor está fora de ação desde 18 de outubro. Embora houvesse inicialmente a expectativa de que ele voltasse para o clássico, mais tarde naquele mês, continuou indisponível. Agora, trabalha para retornar após a atual pausa para jogos de seleções.

Futuro de Gusto em Londres é incerto

A situação de Gusto no Chelsea ficou cada vez mais complicada após uma queda perceptível em sua participação sob o comando atual. A ascensão de Marco Palestra e a rápida evolução de Josh Acheampong fizeram Gusto perder espaço. Segundo relatos, a falta de minutos regulares deixou o jogador aberto a sair da capital, enquanto vários rivais da Premier League acompanham sua situação antes da janela de janeiro.

O Manchester City, agora comandado por Enzo Maresca, ex-treinador do Chelsea, estaria entre os interessados, assim como Liverpool e Tottenham. Gusto chegou ao Stamford Bridge vindo do Lyon em janeiro de 2023 e, desde então, conquistou a Liga Conferência da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA. Nesta temporada, ficou limitado a apenas 487 minutos em 10 partidas por todas as competições, com uma assistência.

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Uma longa novela de transferência

O interesse do Chelsea em Kounde não é novidade: o clube não conseguiu contratá-lo na janela de verão de 2022. Na ocasião, o jogador recusou uma transferência para a Premier League e preferiu se juntar ao projeto ambicioso do Barcelona. Ao longo de sua passagem pela Espanha, ele frequentemente resistiu às tentativas de negociá-lo, preferindo se dedicar ainda mais para recuperar seu lugar entre os titulares sempre que seu desempenho caiu.

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Kounde disputou apenas oito partidas pelo Barcelona em todas as competições nesta temporada, com um gol e uma assistência. O francês teve dificuldades para se firmar entre os titulares e ficou atrás de Eric Garcia e Xavi Espart na disputa por espaço.

A passagem de Kounde pelo Camp Nou, marcada por títulos

Ao todo, Kounde soma 196 partidas com a camisa do Barcelona, com 11 gols e 23 assistências. Durante sua passagem pela Catalunha, o defensor conquistou importantes títulos nacionais: três da La Liga, três da Supercopa da Espanha e um da Copa do Rei.