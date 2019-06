Chelsea rejeita propostas de Barcelona e Atlético de Madrid por Willian

Jogador brasileiro está a um ano de ter seu contrato expirado com os Blues e ainda não falou nada sobre renovação

De acordo com a Sky Sports, o rejeitou duas propostas por Willian. A publicação informa que e ofereceram 35 milhões de libras (cerca de R$ 170 milhões), pelo atacante brasileiro.

O clube londrino começou a cumprir a punição de não poder contratar nenhum jogador durante um ano e dificilmente negociará um de seus principais jogadores. Fato acentuado pela negociação de Eden Hazard, que se transferiu para o . Perder dois dos principais atacantes não deve fazer parte dos planos de Roman Abramovich.

O contrato de Willian com o Chelsea vence no dia 30 de junho de 2020, ou seja, pouco mais de um ano. Ainda não há nenhuma informação sobre uma possível renovação de contrato do atacante brasileiro. Todavia, ainda valorizado aos 30 anos, Willian está quase que no limite para render uma boa negociação.

Caso a diretoria do time de Stamford Bridge não trabalhe para conseguir uma renovação com o jogador, é possível que Willian deixe o Chelsea de graça, no meio do ano que vem e isso deve ser um motivo de preocupação para os mandatários do clube de Londres.