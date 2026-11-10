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O Chelsea fez um alerta rigoroso aos funcionários do clube após a recente lesão de Joao Pedro no quadríceps ter sido revelada involuntariamente por meio das escalações no Fantasy Premier League. O lembrete interno veio depois que vários funcionários, além do atacante Morgan Rogers, retiraram o jogador lesionado de seus times virtuais antes do anúncio público.

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Chelsea faz alerta rigoroso sobre o FPL

O Chelsea orientou seus funcionários a tomar extremo cuidado ao escalar seus times no Fantasy Premier League. O clube enviou um e-mail interno para lembrar aos funcionários das graves consequências do uso de informações privilegiadas em plataformas públicas de jogos.

O alerta vem após um vazamento de grande repercussão antes da derrota do Chelsea por 2 a 0 em casa para o Tottenham. Joao Pedro ficou surpreendentemente fora da lista de relacionados para a partida devido a uma lesão no quadríceps que não havia sido divulgada ao público.

No entanto, vários criadores de conteúdo influentes sobre o Fantasy Premier League notaram uma atividade suspeita na plataforma antes do início do jogo. Eles perceberam que o atacante Rogers, assim como vários funcionários do Chelsea, havia retirado Pedro de seus times virtuais de repente.

Alonso desconhecia os vazamentos no Fantasy

A retirada repentina de Pedro de tantos times no FPL ligados ao Chelsea acabou revelando sua indisponibilidade ao público do futebol em geral. Apesar da repercussão na internet, o técnico Xabi Alonso não sabia de nada sobre o jogo virtual.

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Questionado sobre o vazamento interno após a derrota para o Tottenham, Alonso minimizou a situação. “Não acompanho essa coisa de time no Fantasy, então não sabia disso”, explicou à BBC Sport.

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Um histórico de vazamentos em Stamford Bridge

Não é a primeira vez que o Chelsea tem dificuldades para manter suas escalações em segredo. Durante a breve passagem do ex-técnico Liam Rosenior pelo comando da equipe na temporada passada, escalações importantes foram vazadas antes dos dois jogos de um confronto da Champions League contra o Paris Saint-Germain.

Em outro episódio inusitado, a pessoa responsável pelo corte de cabelo do ex-defensor Marc Cucurella revelou sem querer informações sobre a equipe nas redes sociais. Depois de conversar com o cliente, anunciou que Pedro e Cole Palmer não participariam de uma viagem a Brighton.

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Apesar desse histórico, o Chelsea trata o episódio mais recente no FPL como um caso isolado. O clube espera lidar com a situação por meio de uma maior conscientização, em vez de estabelecer restrições formais à participação no jogo.

Premier League deixa a decisão a cargo dos clubes

O Fantasy Premier League se tornou uma parte importante do futebol moderno, com mais de 11 milhões de jogadores ativos. Por isso, ferramentas de monitoramento online acompanham constantemente as contas de jogadores de futebol conhecidos e de funcionários dos clubes de toda a liga.

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Vazamentos semelhantes por meio do FPL já revelaram informações sobre as equipes de Arsenal, Liverpool, Leicester City e Newcastle United. O caso mais famoso ocorreu em fevereiro de 2021, quando a retirada de Jack Grealish do FPL alertou o Leicester City de que ele estaria ausente por lesão.

Embora a Premier League regulamente rigorosamente as apostas esportivas, atualmente não oferece orientações específicas sobre a participação no FPL. Por enquanto, cabe inteiramente a cada clube fiscalizar a forma como seus funcionários interagem com o jogo, que é imensamente popular.