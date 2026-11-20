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O Chelsea recebeu uma multa significativa e terá de adotar uma estratégia obrigatória para melhorar a conduta de sua torcida após manifestações discriminatórias de torcedores que acompanharam o time fora de casa. A Federação Inglesa de Futebol tomou a medida após investigar incidentes ocorridos durante a campanha do clube na copa nacional no início deste ano.

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Multa significativa para o Chelsea

O Chelsea foi condenado a pagar uma multa de 150 mil libras pela Federação Inglesa de Futebol (FA) após uma investigação disciplinar sobre cânticos contra católicos e irlandeses. O episódio ocorreu em janeiro, durante a vitória do clube fora de casa sobre o Charlton Athletic pela terceira fase da Copa da Inglaterra, quando parte da torcida visitante usou linguagem discriminatória.

“O Chelsea FC não garantiu que seus espectadores e/ou torcedores (e qualquer pessoa que se apresentasse como torcedor ou simpatizante) deixassem de se comportar de maneira imprópria, ofensiva, abusiva ou insultuosa, com referência expressa ou implícita a religião ou crença”, diz o comunicado oficial da entidade.

Número de participantes foi fator decisivo

Embora o Chelsea tenha admitido a infração relativa à vitória por 5 a 1, em uma campanha que terminaria com o clube na final da Copa da Inglaterra, quando perdeu por 1 a 0 para o Manchester City, o clube tentou contestar o valor da multa.

Segundo as conclusões da FA, os cânticos discriminatórios duraram aproximadamente um minuto e não se repetiram durante a partida. Ainda assim, a comissão observou que o “fator agravante significativo” foi o grande número de torcedores que participaram dos ataques sectários, o que exigiu uma resposta firme das autoridades do futebol.

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Diretoria do Chelsea reage à decisão

O clube reagiu rapidamente à decisão disciplinar e deixou clara sua posição sobre o comportamento da torcida. A manifestação ocorre pouco depois de a própria FA ter sido multada pela Uefa por cânticos discriminatórios semelhantes entoados por torcedores da Inglaterra que viajaram para a vitória de domingo sobre a Espanha pela Liga das Nações.

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“Condenamos inequivocamente esse comportamento”, afirmou o clube em resposta. “Ataques sectários, como cânticos que criam divisões e têm como alvo determinado grupo religioso ou político, e linguagem discriminatória de qualquer tipo não têm lugar em nosso clube. O Chelsea adota uma política de tolerância zero com comportamentos discriminatórios, qualquer que seja sua forma.”

Política de tolerância zero segue em vigor

Enquanto se prepara para voltar a jogar pelas competições nacionais após a última pausa para as seleções, recebendo o Leeds United no sábado, o Chelsea reiterou seu compromisso de identificar os responsáveis pelos cânticos.

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O comunicado terminou confirmando a intenção do clube de cooperar com o novo plano de ação: “Sempre tomaremos medidas para identificar os responsáveis e adotar as providências cabíveis quando necessário.”