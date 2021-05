Chelsea x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pelo jogo de volta da semifinal da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Real Madrid visita o Chelses nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League, precisando vencer ou empatar a partir de 2 a 2 para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Real Madrid DATA Quarta-feira, 5 de maio de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Alessandro Giallatini (ITA) e Fabiano Preti (ITA)

Quarto árbitro: Davide Massa (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Assistente VAR: Marco Guida (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



Blues buscam avançar à final da UCL / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar no primeiro jogo por 1 a 1, o Chelsea entra em campo com a vantagem do empate sem gols para avançar à final da Champions League.

Para o confronto, o técnico Tuchel está otimista para contar com Rudiger, que sofreu uma pequena lesão no jogo de ida.

Já o Real Madrid, avança em caso de vitória ou empate por 2 a 2.

O técnico Zinedine Zidane aguarda pelo retorno do zagueiro Sergio Ramos, enquanto as ausências de Dani Carvajal e Lucas Vazquez podem forçar o francês a escalar Odriozola.

Por outro lado, Kroos e Modric retornam após serem poupados na vitória contra o Osasuna na última rodada do Campeonato Espanhol.

⚽🌱👌 ¡Última puesta a punto antes de viajar a Londres!#UCL pic.twitter.com/llczPAtVtd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2021

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Silva, Rudiger, Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Pulisic; Havertz.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO CHELSEA NA UCL

O Chelsea encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo E, com 14 pontos, e eliminou o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Em 11 jogos, registra sete vitórias, três empates e uma derrota.

Chelsea 0 x 0 Sevilla - 20 de outubro de 2020

Krasnodar 0 x 4 Chelsea - 28 de outubro de 2020

Chelsea 3 x 0 Rennes - 4 de novembro de 2020

Rennes 1 x 2 Chelsea - 24 de novembro de 2020

Sevilla 0 x 4 Chelsea - 2 de dezembro de 2020

Chelsea 1 x 1 Krasnodar - 8 de dezembro de 2020

Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea - 23 de fevereiro de 2021

Chelsea 2 x 0 Atlético de Madrid - 9 de março de 2021

Porto 0 x 2 Chelsea - 7 de abril de 2021

Chelsea 0 x 1 Porto - 13 de abril de 2021

Real Madrid 1 x 1 Chelsea - 28 de abril de 2021

JOGOS DO REAL MADRID NA UCL

O Real Madrid encerrou a primeira fase na liderança do grupo B, com 10 pontos. Até o momento, foram seis vitórias, trê empates e duas derrotas na Liga dos Campeões.

Real Madrid 2 x 3 Shakhtar Donetsk - 21 de outubro de 2020

Borussia Mönchengladbach 2 x 2 Real Madrid - 27 de outubro de 2020

Real Madrid 3 x 2 Inter - 3 de novembro de 2020

Inter 0 x 2 Real Madrid - 25 de novembro de 2020

Shakhtar Donetsk 2 x 0 Real Madrid - 1 de dezembro de 2020

Real Madrid 2 x 0 Borussia Mönchengladbach - 9 de dezembro de 2020

Atalanta 0 x 1 Real Madrid - 24 de fevereiro de 2021

Real Madrid 3 x 1 Atalanta - 16 de março de 2021

Real Madrid 3 x 1 Liverpool - 6 de abril de 2021

Liverpool 0 x 0 Real Madrid - 14 de abril de 2021

Real Madrid 1 x 1 Chelsea - 28 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 1 Chelsea Champions League 28 de abril de 2021 Chelsea 2 x 0 Fulham Premier League 1 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Chelsea Premier League 8 de maio de 2021 13h30 (de Brasília) Chelsea x Arsenal Premier League 12 de maio de 2021 15h45 (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 1 Chelsea Champions League 28 de abril de 2021 Real Madrid 2 x 0 Osasuna La Liga 1 de maio de 2021

Próximas partidas