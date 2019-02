Chelsea quer Zidane e reserva quase R$ 1 bi para reforços, diz jornal

Blues querem o treinador para a vaga de Maurizio Sarri. Italiano não agrada à diretoria do clube e pode deixar o Stamford Bridge ao fim da temporada

Zinedine Zidane pode ter problemas se disser "sim" ao Chelsea e assumir a equipe em julho de 2019. O treinador teria 200 milhões de libras (R$ 978,5 milhões) para gastar em contratações, de acordo com o jornal The Sun. No entanto, o clube inglês foi punido com o impedimento de fazer movimentações nos dois próximos anos.

A FIFA anunciou, nesta sexta-feira (22), uma pena de dois anos impedindo que o Chelsea efetue contratações até 2020 por causa de irregularidades no registro de jovens atletas da equipe. Desta forma, os londrinos veem a sua janela fechada para os próximos dois períodos de contratações.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now

O Chelsea deve recorrer ao castigo devastador e agora pode fazer jogadas neste verão antes de sua suspensão de duas janelas entrar em ação.

Com isso em mente, as fontes afirmam que Zidane ainda assumirá o cargo máximo em Stamford Bridge, com Maurizio Sarri pendurado por um fio.

O ex-comandante do Real Madrid, de 46 anos, está afastado das quatro linhas desde que deixou o Santiago Bernabéu no final da temporada passada.