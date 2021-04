Chelsea x Porto: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (13), pelo jogo de volta das quartas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Chelsea recebe o Porto nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), em Sevilla, devido às restrições de viagem na Europa por causa da pandemia de Covid-19, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, os Blues agora podem até mesmo perder por um gol de diferença para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Porto DATA Terça-feira, 13 de março de 2021 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues entram em campo com vantagem, após vencer o primeiro jogo das quartas de final da UCL / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta terça-feira (13). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer por 2 a 0 no primeiro jogo, o Chelsea entra em campo podendo perder por um gol de diferença para avançar à semifinal.

Para o confronto decisivo, o técnico Thomas Tuchel espera recuperar Andreas Christensen e Tammy Abraham, enquanto Thiago Silva retorna depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Crystal Palace no fim de semana.

Apesar da vantagem, o treinador alemão disse que não planeja entrar na partida dando iniciativa ao Porto.

"Não trabalhamos os jogos assim. É importante estarmos focados em nós de modo a fazer o melhor jogo possível de novo, porque isso aumenta as chances de sairmos vencedores. Se olharmos para a busca de um resultado, é mais fácil para o Porto. Se começarmos a facilitar podemos perder. Vamos pensar que podemos empatar? Perder só por um gol? Espero que possamos encarar o desafio da melhor maneira", avaliou Tuchel.

Já o Porto terá os retornos de Taremi e Sergio Oliveira, que cumpriram suspensão no primeiro jogo.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Christensen; James, Kovacic, Kante, Alonso; Ziyech, Mount; Giroud.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi; Corona, Uribe, Oliveira, Otavio; Marega, Taremi.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO CHELSEA NA UCL

O Chelsea encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo E, com 14 pontos, e eliminou o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Em nove jogos, registra sete vitórias e dois empates.

Chelsea 0 x 0 Sevilla - 20 de outubro de 2020

Krasnodar 0 x 4 Chelsea - 28 de outubro de 2020

Chelsea 3 x 0 Rennes - 4 de novembro de 2020

Rennes 1 x 2 Chelsea - 24 de novembro de 2020

Sevilla 0 x 4 Chelsea - 2 de dezembro de 2020

Chelsea 1 x 1 Krasnodar - 8 de dezembro de 2020

Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea - 23 de fevereiro de 2021

Chelsea 2 x 0 Atlético de Madrid - 9 de março de 2021

Porto 0 x 2 Chelsea - 7 de abril de 2021

JOGOS DO PORTO NA UCL

Já o Porto encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo C, com 13 pontos, e eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final.

Em nove jogos, registra cinco vitórias, um empate e três derrotas.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Porto 2 x 0 Olympiacos - 27 de outubro de 2020

Porto 3 x 0 Olympique de Marselha - 3 de novembro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 2 Porto - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Olympiacos 0 x 2 Porto - 9 de dezembro de 2020

Porto 2 x 1 Juventus - 17 de fevereiro de 2021

Juventus 3 x 2 Porto - 9 de março de 2021

Porto 0 x 2 Chelsea - 7 de abrol de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 0 x 2 Chelsea Champions League 7 de abril de 2021 Crystal Palace 1 x 4 Chelsea Premier League 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Manchester City FA Cup 17 de abril de 2021 13h30 (de Brasíia) Chelsea x Brighton Premier League 20 de abril de 2021 16h (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 0 x 2 Chelsea Champions League 7 de abril de 2021 Tondela 0 x 2 Porto Campeonato Português 10 de abril de 2021

Próximas partidas