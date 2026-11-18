Compartilhar Siga GOAL no Google

O Chelsea planeja uma investida extraordinária em janeiro para contratar Fermin Lopez e Jules Kounde, do Barcelona, por um total de 180 milhões de euros. O técnico Xabi Alonso quer reforçar duas áreas importantes do elenco, mas tirar os dois jogadores da Catalunha no meio da temporada será um enorme desafio.

Publicidade

Chelsea planeja investida extraordinária no Barcelona em janeiro

O Chelsea estaria preparando uma grande investida para contratar dois jogadores do Barcelona na próxima janela de transferências, em janeiro. O clube da Premier League identificou Lopez e Kounde como alvos prioritários. O técnico Alonso quer reforçar significativamente duas áreas importantes do elenco para a segunda metade da temporada.

O Chelsea já vinha acompanhando os dois jogadores individualmente, mas agora está pronto para tentar contratá-los em conjunto. Segundo o El Nacional, o pacote proposto pode chegar à impressionante marca de 180 milhões de euros. O compromisso financeiro evidencia a grande ambição do Chelsea no mercado de inverno.

Alonso prioriza reforço de peso para dar energia ao meio-campo

Fermin parece ser o principal foco da diretoria do Chelsea. A contratação do meio-campista de 23 anos custaria cerca de 120 milhões de euros nessa possível negociação por dois jogadores. Alonso quer acrescentar as características singulares do espanhol ao meio-campo. O técnico valoriza muito a energia incansável de Fermin, sua capacidade de fazer gols e suas chegadas de trás à área.

O Barcelona, porém, ainda considera o jovem uma peça fundamental para seu futuro a longo prazo. O Chelsea terá de apresentar uma proposta financeira excepcional apenas para levar o clube espanhol à mesa de negociações.

Publicidade Publicidade

Kounde oferece versatilidade essencial à defesa

Enquanto Fermin transformaria o meio-campo, Kounde atenderia a uma necessidade tática completamente diferente. A possível contratação do jogador da seleção francesa por 60 milhões de euros acrescentaria experiência valiosa à defesa.

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Kounde oferece grande versatilidade, já que pode atuar sem dificuldade tanto na lateral direita quanto na zaga. Alonso quer essa flexibilidade tática enquanto se prepara para possíveis mudanças na linha defensiva em 2027. A contratação do defensor parece, neste momento, a negociação mais fácil de concluir. O CaughtOffside informa que Kounde está cada vez mais aberto a deixar o Camp Nou em busca de oportunidades regulares como titular.

Grandes decisões no mercado aguardam a diretoria do Chelsea

O Barcelona naturalmente resistirá à perda de dois integrantes importantes do elenco no meio da atual temporada. Ainda assim, um aporte garantido de 180 milhões de euros em dinheiro seria financeiramente muito difícil de ignorar para o clube catalão. Concluir duas contratações de grande porte em janeiro continua sendo uma perspectiva extremamente ambiciosa para o Chelsea.