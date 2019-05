Chelsea ou Real Madrid? Marcos Alonso se divide entre ficar ou sair

Lateral-esquerdo é observado pelo time da capital espanhola, mas confirma foco na decisão da Europa League; outras duas equipes estão interessadas

Marcos Alonso revelou estar admirado com o interesse do e deixou a possibilidade de mudar de equipe em aberto.

"Sim, (sobre estar feliz com a aproximação da equipe espanhola). Se outras equipes demonstram vontade em me contratar, quer dizer que estou jogando bem. Estou muito feliz aqui, mas vamos ver o que acontece na próxima janela de transferências", disse o lateral.

Apesar da declaração, o defensor admitiu que quer focar na decisão da , marcada para a próxima quarta-feira (29), contra o .

"Primeiramente, estou focado na final. Estou muito contente em ter mais quatro anos aqui e espero permanecer por bastante tempo. Para mim, a situação mudou. Comecei bem, mas o treinador tinha outros planos para mim. Depois disso, vivi um período de instabilidade e voltei a jogar como no começo da temporada. Agora só desejo terminar a temporada com uma vitória e o título", acrescentou o espanhol.

Confira os números de Marcos Alonso na temporada atual da Europa League:

Rumores indicam que e seriam os outros times que observam o camisa 3.

Aos 28 anos, o jogador, que defende as cores do clube do Stamford Bridge, tenta levantar seu terceiro troféu em Londres. Ele já venceu uma Premier League e uma Copa da .