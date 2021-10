Chelsea x Norwich: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (23), pela nona rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Chelsea enfrenta o Norwich neste sábado (23), às 8h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela nona rodada da P remier League . A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil , na TV fechada, e do novo serviço de streaming da Disney, o Star+ . Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Norwich DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, e o Star+ , novo serviço de streaming, transmitem com exclusividade o jogo deste sábado (23). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

ESPN - qual o número do canal em cada operadora?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada e na liderança do Campeonato Inglês, com apenas um ponto de diferença para o Liverpool, segundo colocado, o Chelsea terá pela frente o Norwich, lanterna, e que ainda não venceu na competição.

Para o confronto em casa, o técnico Tuchel segue sem contar com Lukaku e Werner, lesionados, enquanto Christian Pulisic é tratado como dúvida.

Já o Norwich não terá Billy Gilmour por questões contratuais.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Christensen; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell; Ziyech, Mount; Havertz.

Provável escalação do Norwich: Krul; Hanley, Kabak, Gibson; Aarons, Lees-Melou, McLean, Normann, Giannoulis; Pukki, Sargent.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Brentford 0 x 1 Chelsea Premier League 16 de outubro de 2021 Chelsea 4 x 0 Malmo Champions League 20 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Southampton Copa da Liga Inglesa 26 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Newcastle x Chelsea Premier League 30 de outubro de 2021 11h (de Brasília)

NORWICH

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 0 Norwich Premier League 2 de outubro de 2021 Norwich 0 x 0 Brighton Premier League 16 de outubro de 2021

