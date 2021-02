Chelsea x Newcastle: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (15), pela 24ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chelsea e Newcastle entram em campo nesta segunda-feira (15), às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no DAZN , por streaming. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Newcastle DATA Segunda-feira, 15 de janeiro de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues lutam para entrar no G-4 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no DAZN, por streaming. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Após a demissão do técnico Frank Lampard , o Chelsea tenta se recuperar, agora com Thomas Tuchel. Os primeiros indícios foram positivos: são quatro vitórias desde que o alemão assumiu os Blues, incluindo no clássico contra o Tottenham.

Para a partida diante do Newcastle, Tuchel segue sem Thiago Silva e Kai Havertz, ambos lesionados, enquanto Timo Werner é dúvida, já que está na fase final do tratamento para uma pequena lesão. O time quer a vitória para, dependendo de mais um tropeço do Liverpool, ultrapassar o atual campeão da Premier League e assumir a quarta colocação na tabela.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Rudiger, Christensen e Azpilicueta; Chilwell, Kovacic, Jorginho e Reece James; Mount; Giroud e Hudson-Odoi..

NEWCASTLE

Já o Newcastle não vive situação tão tranquila no campeonato. Por mais que a equipe esteja a dez pontos do Fulham , primeiro da zona do rebaixamento, é o 16º colocado na tabela e quer continuar vencendo para evitar maiores complicações.

E os Magipes vem de vitória na última rodada, em duelo épico contra o Southampton. Mesmo assim, a tendência é que o treinador Steve Bruce mude bastante a equipe - vários jogadores voltam e estarão disponíveis, enquanto o time terá novas baixas. Schar e Callum Wilson ambos se lesionaram na última rodada e ficarão de fora, enquanto Manquillo segue se recuperando. Por outro lado, Cieran Clark está de volta após receber folga para assistir o nascimento de seu filho. Jeff Hendrick está suspenso.

Provável escalação do Newcastle: Darlow; Krafth, Clark, Dummeth e Lewis; Willock, Hayden e Shelvey; Almirón; Saint-Maximin e Joelinton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield United 1 x 2 Chelsea Premier League 7 de fevereiro de 2021 Barnsley 0 x 1 Chelsea Copa da Inglaterra 11 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Southampton x Chelsea Premier League 20 de fevereiro de 2021 9h30 (de Brasília) Atlético de Madrid x Chelsea Liga dos Campeões 23 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1 x 2 Crystal Palace Premier League 2 de fevereiro de 2021 Newcastle 3 x 2 Southampton Premier League 6 de fevereiro de 2021

Próximas partidas