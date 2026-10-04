Chelsea na frente: corrida entre os gigantes da Premier League para fisgar inimigo de Vinícius

O Benfica vive um clima de preocupação crescente em relação ao seu ponta argentino Gianluca Prestianni, diante da ampliação da lista de clubes que acompanham a evolução do jogador no início da temporada.

O site TalkSport noticiou que o Chelsea monitora Prestianni, de 20 anos, que se destacou como um dos jovens talentos mais promissores após sua rápida ascensão no Benfica desde que se transferiu do argentino Vélez Sarsfield em 2024.

Fontes próximas ao clube confirmaram que Chelsea, Tottenham, Manchester United, Newcastle e Brighton acompanharam o jogador de perto nos últimos meses, enquanto seus olheiros avaliam o quão preparado ele está para dar o próximo passo em sua carreira.

Apesar de não existirem propostas oficiais no momento, o site confirmou que o interesse pelo ponta vem aumentando à medida que ele continua a impressionar em Portugal.

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Prestianni já era um jogador conhecido dos departamentos de contratações da Premier League antes de se transferir para o Benfica. Sua chegada ao clube português era vista como um caminho de desenvolvimento ideal, permitindo que ele adquirisse experiência no futebol europeu antes de dar um passo maior.

O internacional firmou seus pés no Benfica, onde disputou mais de 30 partidas em diferentes competições na temporada passada, antes que o jovem ponta marcasse 6 gols e desse 3 assistências até agora, demonstrando a criatividade, a velocidade e a qualidade técnica que originalmente atraíram os olheiros da Inglaterra.

O site destacou que o Benfica está ciente do crescente interesse dos clubes da Premier League em Prestianni, e que estão determinados a reforçar sua posição vinculando o jogador a um novo contrato de longa duração.

Revelou ainda que, enquanto o Benfica está decidido a proteger o valor do jogador que disputou duas partidas internacionais até agora, os clubes interessados estão reunindo informações em vez de buscar ativamente negociações.









Ainda assim, com Prestianni continuando a evoluir e a consolidar sua reputação, não seria surpresa que esse interesse se transformasse em algo mais concreto nas próximas janelas de transferências.

Prestianni ganhou os holofotes na temporada passada durante a partida entre Real Madrid e Benfica em Lisboa, no dia 17 de fevereiro passado, pelo jogo de ida do playoff classificatório para as oitavas de final da Liga dos Campeões, quando dirigiu insultos racistas ao astro merengue Vinícius Júnior, que afirmou que o jogador argentino o chamou de "macaco".

A UEFA aplicou ao jogador argentino uma suspensão de 6 partidas, 3 delas em regime de sursis, enquanto a Fifa atendeu ao pedido da UEFA para que a punição tivesse validade em nível internacional. Depois disso, o técnico Lionel Scaloni não o incluiu na lista da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, mas decidiu convocá-lo para a atual data Fifa.