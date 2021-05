Chelsea na final da Champions põe em xeque escolhas de Leonardo no PSG

Um dia após serem eliminados na semifinal, os parisienses viram o time treinado por Thomas Tuchel e com Thiago Silva na zaga chegarem na decisão

Se a eliminação para o Manchester City, na semifinal da Champions League, pudesse ficar um pouco mais dolorida para torcedores e pessoas envolvidas com o PSG, ela ficou depois que o Chelsea superou o Real Madrid para avançar rumo à decisão europeia. Motivo? O time londrino tem Thiago Silva na zaga e é treinado pelo alemão Thomas Tuchel.

Thiago Silva passou oito temporada defendendo a camisa do Paris Saint-Germain e deixou o Parque dos Príncipes após não ter seu contrato renovado, mesmo tendo sido peça importante no time vice-campeão europeu de 2020 contra o Bayern de Munique. Quando já havia acertado sua ida para o Chelsea, o zagueiro não escondeu a insatisfação pela saída do clube francês e criticou o compatriota Leonardo, ex-jogador e atual diretor esportivo do conjunto parisiense.

“Durante a minha passagem no PSG, sempre dei o máximo. Três jogos da Liga dos Campeões mudariam tudo? E tudo o que eu conquistei nestes oito anos já não importa? Não é coerente. O Leo foi desajeitado e precipitado. Não só comigo. Também penso no Cavani, maior artilheiro da história do clube. Tomara que evoluam e não cometam o mesmo erro no futuro”, disse Thiago à revista France Football em 2020.

Tuchel e Thiago, após o vice na Champions com o PSG (Foto: Getty Images)

Thomas Tuchel, por outro lado, foi demitido do PSG mesmo após ter sido o primeiro técnico a levar o clube a uma final de Champions. O alemão caiu em dezembro de 2020 e foi anunciado pelo Chelsea em janeiro, depois de os ingleses demitirem Frank Lampard. Em Londres, Tuchel mudou a cara do time azul – que estava no meio de tabela e não passava segurança – e agora, pelo segundo ano consecutivo, chega para disputar uma final de Champions League.

(Foto: Getty Images)

Esta sensação de que as decisões tomadas pela diretoria parisiense em relação ao seu elenco foram equivocadas pode ficar ainda mais forte. Isso porque o Manchester United, destino do atacante uruguaio Edinson Cavani após não ter seu contrato renovado pelo PSG na temporada passada, está praticamente garantido na final da Europa League – apenas uma hecatombe tira os Red Devils, que golearam a Roma no jogo de ida da semifinal, da decisão europeia.