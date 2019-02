Chelsea monitora situação de Coutinho para possível substituição de Hazard

Time inglês tem interesse em repatriar o meio-campista do Barcelona que tem tido momentos difíceis

O momento de baixa de Philippe Coutinho no Barcelona tem gerado rumores de muitos lados. Dessa vez, o jornal The Independent noticiou que o Chelsea está monitorando a situação do meia brasileiro e pode tentar investir nele caso a saída de Eden Hazard se confirme.

Os Blues já contrataram o jovem estadunidense Christian Pulisic, do Borussia Dortmund, que pode suprir um pouco a vaga do atacante pela ponta. Entretanto, o interesse em Coutinho vem exatamente por se tratar de um atleta já consagrado na Premier League.

A publicação indica que o Liverpool não tentará contratar seu antigo camisa 10 de volta. Antes, é possível que outras equipes também entrem na briga para tentar trazer o meio-campista de volta à Inglaterra.

(Foto: Getty Images)

A novela sobre Eden Hazard permanece sendo um mistério. O jogador belga afirmou que já tomou sua decisão a respeito de seu futuro e tudo aponta para a saída dele do Stamford Bridge e ida ao Santiago Bernabéu, para o Real Madrid.

Enquanto a situação não é resolvida, os Blues se preparam para não ter o craque na próxima temporada e já monitoram opções que possam suprir o segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 2018.