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O Chelsea avalia contratar Antonio Rudiger de volta do Real Madrid em janeiro por um valor reduzido. Com o time de Xabi Alonso abalado por uma goleada e o zagueiro alemão sem espaço sob o comando de Jose Mourinho na La Liga, o reencontro poderia resolver um problema urgente.

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Chelsea avalia retorno de Rudiger

O Chelsea estaria considerando contratar Rudiger de volta do Real Madrid em janeiro. Segundo Bryan King, ex-olheiro de Tottenham, Aston Villa e Everton, o jogador de 33 anos poderia ser adquirido por um valor reduzido.

O contrato de Rudiger no Santiago Bernabéu termina no fim da temporada, o que torna uma saída no inverno uma possibilidade real. A contratação atenderia a uma necessidade urgente do Chelsea de Alonso na zaga.

A pressão sobre Alonso para reforçar o elenco aumenta após uma péssima sequência. O Chelsea venceu apenas um dos últimos cinco jogos e sofreu uma derrota vexatória por 4 a 1 para o Leeds United .

Sem espaço com Mourinho

Um retorno ao oeste de Londres parece cada vez mais viável diante da situação atual de Rudiger na Espanha. Apesar de ter disputado 190 partidas pelo Real Madrid desde que chegou sem custos de transferência em 2022, ele perdeu espaço sob o comando de Mourinho.

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O jogador da seleção alemã não atuou sequer um minuto nos últimos cinco jogos do Real Madrid pela La Liga. Recentemente, suas oportunidades ficaram restritas à Champions League.

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“Ele não joga regularmente com Mourinho. Definitivamente, não é um jogador para Mourinho”, disse King ao Football Insider. “O contrato dele termina no ano que vem. Seria uma boa ideia. Ele tem 33 anos. Alonso, obviamente, já o utilizou.”

Ligação com Alonso e história em Stamford Bridge

Rudiger já tem uma forte ligação com a torcida do Chelsea e com o atual técnico do clube. Ele teve papel importante na conquista da Champions League em 2021, antes de sair um ano depois por não chegar a um acordo sobre os termos de um novo contrato.

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Alonso também conhece bem as qualidades do zagueiro pelo período em que trabalharam juntos no Real Madrid. Embora lesões tenham atrapalhado boa parte da passagem de Rudiger sob o comando do técnico espanhol em Madrid, ele era titular habitual sempre que estava em condições de jogar. King acredita que sua chegada poderia fazer parte de uma busca mais ampla por reforços em janeiro.

“Sei que eles têm interesse em [Jacobo] Ramon, do Como, e também em Alex Scott”, acrescentou. “Se trouxerem Scott, o garoto Ramon e Rudiger em janeiro, até lá já deverão ter o centroavante [Joao Pedro] de volta. A atitude precisa ser um fator importante.”

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O que um retorno em janeiro significaria para o Chelsea

A contratação de Rudiger daria ao Chelsea uma presença de autoridade imediata em uma defesa que tem mostrado uma fragilidade preocupante nas últimas semanas. Embora a zaga não seja o único setor que Alonso precisa ajustar, ela segue como prioridade clara para a janela de inverno.

Além do impacto imediato em campo, a experiência e o currículo do veterano poderiam ser valiosos para os defensores mais jovens do elenco. Com janeiro se aproximando rapidamente, o Chelsea precisa decidir se vai transformar o interesse em uma contratação e trazer de volta um jogador acostumado a vencer para ajudar a salvar sua temporada.